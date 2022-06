Esport : LDLC OL invaincu sur le jeu League of Legends

La structure LDLC OL est intouchable sur le jeu League of Legends. Tenants du titre, les Lyonnais sont premiers du championnat de France à la mi-saison.

Sur le jeu League of Legends, qui peut battre l’Olympique lyonnais ? Championne en titre, la team LDLC OL vient de conclure la phase aller du championnat de France de League of Legends (LFL) avec neuf victoires en autant de journées. Depuis le début du segment d’été, les Lyonnais, évidemment leaders, sont invaincus et impressionnent tous leurs concurrents directs. Cette semaine, ils se sont imposés contre trois d’entre eux. À commencer par Vitality Bee, puis GameWard et enfin la Karmine Corp ce jeudi.

Grâce à ce dernier succès face à l’équipe du streamer ultra-populaire Kameto, et du rappeur Prime, LDLC OL peut encore battre son propre record qui date de 2019. Cette année-là, la structure lyonnaise avait signé dix victoires de suite en LFL. Pour LDLC OL, l’objectif en deuxième partie de saison est clair : continuer cette belle série et conserver son titre de champion de France au terme des playoffs.