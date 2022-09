En tombant face au PSG dimanche soir, l’OL a subi un troisième revers de suite. Après huit victoires consécutives au Parc OL, les Lyonnais n’égaleront pas la série historique de 10 succès en 2014-2015.

C’est une défaite qui laisse un sentiment mitigé pourtant au final, ce sont bien zéro point au compteur pour l’OL. Dimanche, le club lyonnais n’a pas démérité contre le PSG (0-1) mais son approximation technique dans les derniers mètres a eu raison d’un possible bon coup face à l’ogre parisien. Cette défaite, qui était plus ou moins attendue, vient stopper une série qui durait depuis le 3 avril dernier. En chutant face aux champions de France en titre, les Lyonnais ont mis fin à un parcours sans faute à domicile depuis huit mat.

Face au PSG, l’OL avait pour ambition de signer sa plus belle performance au Parc OL et ainsi dépasser les 8 victoires entre mars et août 2018. Finalement, les hommes de Peter Bosz devront partager avec ceux de la bande à Bruno Genesio. Le record lyonnais de 10 succès consécutifs en 1973-74 et 2014-15 peut lui dormir sur ses deux oreilles. Il ne sera pas encore battu de sitôt.