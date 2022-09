OL : le programme des internationaux lyonnais pendant la trêve

Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Depuis ce lundi, la Ligue 1 fait relâche pour la trêve internationale de septembre. A l’OL, ils sont huit à avoir rejoint leur sélection nationale.

Mercredi, l’entraînement ouvert au public à partir de 10h30 se fera en groupe restreint. Cette séance se situe en pleine trêve internationale, ce qui veut dire que l’OL sera amputé de nombreux joueurs. Si en équipe de France, aucun Lyonnais n’a été appelé, chez les Espoirs, ils sont quatre à avoir pris la direction de Paris, ce lundi. Malo Gusto, Castello Lukeba, Rayan Cherki et Maxence Caqueret vont disputer deux matchs amicaux avec les Bleuets. De son côté, Saël Kumbedi a été retenu avec les U18 français aux côtés de Mamadou Sarr pour disputer un tournoi préparatoire à Limoges.

Dimanche soir, rapidement après le match contre le PSG, on a pu apercevoir Nicolas Tagliafico se dépêcher à quitter les entrailles du Parc OL. Le latéral gauche a été retenu avec l’Argentine pour disputer deux matchs amicaux aux Etats-Unis. Même chose pour Karl Toko Ekambi qui va devoir observer un long voyage vers la Corée du Sud pour disputer des rencontres avec la Cameroun. Enfin, Sinaly Diomandé, bien que n’ayant toujours pas joué avec l’OL, va se rendre à Rouen et à Amiens pour affronter le Togo et la Guinée avec la Côte d'Ivoire.

Le programme des internationaux de l’OL :

Mercredi 21/09 : France U18 - Estonie U18 (Saël Kumbedi)

Vendredi 23/09 :

Allemagne - France Espoirs (Malo Gusto, Castello Lukeba, Rayan Cherki et Maxence Caqueret)

Ouzbékistan - Cameroun (Toko Ekambi)

Argentine - Honduras (Nicolas Tagliafico)

France U18 - Ecosse (Kumbedi)

Samedi 24/09 : Togo - Côte d’Ivoire (Sinaly Diomandé)

Dimanche 25/09 : France U18 - Pologne (Kumbedi)

Lundi 26/09 : France Espoir - Belgique (Gusto, Lukeba, Cherki et Caqueret)

Mardi 27/09 :

Corée du Sud - Cameroun (Toko Ekambi)

Jamaïque - Argentine (Tagliafico)

Guinée - Côté d’Ivoire (Diomandé)