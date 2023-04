OL - OM (1-2) : une victoire "méritée" pour Clauss

Victorieux de l'OL ce dimanche (1-2), Jonathan Clauss (OM) a expliqué à la fin de la rencontre que la meilleure équipe l'avait emporté.

Au cours de la rencontre entre l'OL et l'OM (1-2), Jonathan Clauss s'est illustré par de nombreuses occasions manquées dans les derniers mètres. Toutefois, le latéral droit marseillais a estimé que le but inscrit dans les derniers instants de la partie était amplement mérité pour la formation d'Igor Tudor. "C'est quand même mérité. Nous avons livré un gros match. Cela nous met encore une fois sur le bon chemin pour la suite. Nous prenons les matches les uns après les autres. Nous voulons tout gagner et nous faisons en sorte de tout faire pour gagner", a indiqué l'ancien Lensois.

Marseille a tout fait pour gagner

Ensuite, l'international français a évoqué la détermination dont les Marseillais ont su faire preuve pour arracher ce succès dans les derniers instants de la partie. "Nous avons vu que nous ne nous contentions pas du résultat nul 1-1. Nous sommes allés chercher cette victoire jusqu'au bout et il y a ce but qui nous récompense et qui nous fait beaucoup de bien." Passé sur le côté gauche en seconde mi-temps, le défenseur marseillais considère que les trois points obtenus en terre lyonnaise ne sont que le reflet de la domination phocéenne.