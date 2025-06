Ligue 1 : les U21 de l'OL comptent parmi les plus décisifs

Avec 32 buts ou passes décisives en Ligue 1 cette saison, les U21 de l'OL ont brillé. Seuls les jeunes de Strasbourg et Paris font mieux.

Avec Malick Fofana et Rayan Cherki, l'OL possède deux joueurs au potentiel reconnu et au talent certain. Pas toujours linaire, loin de là, leur saison 2024-2025 ne fut pas très régulière, mais ils ont tout de même réalisé de bonnes choses. Et leur impact sur l'équipe est très important, ce qu'on a pu constater à de nombreuses reprises. Statistiquement aussi, leur influence fut non négligeable. Cela se voit dans le nombre de buts et de passes décisives effectués par les U21 de l'Olympique lyonnais.

En Ligue 1, ce total grimpe à 32, à l'équilibre parfait avec 16 réalisations et 16 offrandes. Cherki (19) et Fofana (9) en sont les principaux instigateurs, mais il ne faudrait pas oublier un troisième homme. Ernest Nuamah a vécu des mois difficiles, avant de monter en puissance sur quelques semaines. L'ailier fut néanmoins très vite arrêté net par une rupture des ligaments croisés. Il a juste eu le temps de marquer à trois reprises et de délivrer une passe décisive.

L'OL dans le top 5 européen

Dans l'élite française, deux clubs font mieux : Strasbourg (60) et le PSG (37). Les U21 Rhodaniens devancent tout de même Monaco (29). Et même au niveau européen, les Lyonnais se trouvent dans le top 5. Un point positif pour l'OL, mais qui signifie aussi qu'il faudra combler ces manques pour l'exercice 2025-2026, qui se fera sans Cherki, et peut-être aussi sans Fofana. Sans oublier Nuamah, blessé au moins pour la première partie de la saison.

Parmi les principaux championnats d'Europe, Barcelone (51) et le RB Leipzig (41) se classent derrière les Strasbourgeois.