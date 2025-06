Ligue 1 : l'OL avait une des équipes les plus expérimentées

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d’OL – Besiktas (Photo by Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

En 2024-2025, l'OL était la deuxième équipe de Ligue 1 la plus expérimentée. Son 11 avait une moyenne d'âge supérieur à 28 ans.

Du tout au tout ? La saison prochaine, le visage de l'OL promet d'être radicalement différent. Le club va voir plusieurs de ses titulaires partir, de Nicolas Tagliafico à Alexandre Lacazette, en passant par Rayan Cherki, et d'autres sans doute encore. Pour les remplacer, pourra-t-il recruter ? Devra-t-il s'appuyer sur la jeunesse qui a commencé à pointer le bout de son nez ? Un peu des deux ? Beaucoup de questions et encore peu de réponses en ce début du mois de juin.

Pourtant, l'Olympique lyonnais devra vite se mettre en route, car il doit préparer un nouvel exercice complété par de la coupe d'Europe. Afin d'exister et de limiter la casse dans une année qui s'annonce à nouveau compliquée, ou du moins très indécise, l'équipe pourra-t-elle s'appuyer sur des éléments matures ? Clinton Mata, Corentin Tolisso... Voilà quelques noms qui correspondraient à ce profil.

Brest, équipe la plus "âgée"

Car en 2024-2025, et même s'il ne l'a pas toujours montré, le club rhodanien figurait parmi les formations les plus expérimentées du championnat. Avec un 11 de 28 ans et 12 jours de moyenne d'âge, et un groupe de 27 ans 125 jours, il est le deuxième effectif le plus "âgé" de Ligue 1. Brest l'est encore un peu plus, mais par exemple, Strasbourg fait parler la jeunesse avec 22 ans de moyenne d'âge.

Un point qui a peut-être pesé en fin de saison, lorsque le Racing n'a pas su conserver sa sixième place au détriment de... l'OL. Mais il n'y a pas de vérité absolue, puisque Monaco (troisième) et le PSG (deuxième), sont également sur le podium des vestiaires les plus jeunes. Ce qui ne leur a pas empêché de bien performer. Quant aux autres écuries européennes, Marseille, Nice et Lille, ils se situent dans un entre-deux, de 26 à 27 ans.