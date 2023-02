OL : les derniers résultats internationaux des Fenottes

Dans le duel entre les Etats-Unis (Horan) et le Canada (Gilles), ce sont les Américaines qui sont sorties gagnantes, tout comme la Belgique de Cayman face à l'Italie.

Entre jeudi en fin d'après-midi et ce vendredi matin, plusieurs Fenottes ont disputé des rencontres avec leur sélection nationale. Si l'on procède par ordre chronologique, commençons par la Belgique de Janice Cayman.

Titulaire et capitaine, la joueuse de l'OL a participé au succès de son équipe 2 buts à 1 contre l'Italie, une victoire acquise à la 90e minute grâce à Tessa Wullaert. Positionnée dans le droit de la défense, Cayman a joué l'intégralité de la partie. Prochain rendez-vous pour les Belges dans l'Arnold Clark Cup le 19 février face à la Corée du Sud.

Gilles et Horan ont presque disputé tout le match

Place ensuite à l'affiche entre Lindsey Horan et Vanessa Gilles au cours du choc entre les Etats-Unis et le Canada. C'est finalement la milieu de terrain et les Américaines qui ont pris le dessus en l'emportant 2 à 0 avec un doublé de Swanson en première période. Titulaires, les deux Lyonnaises ont quasiment joué la totalité de ce duel, Horan sortant à la 88e minute.

Les USA affronteront ensuite le Japon le 19 février, tandis que le lendemain, les Canadiennes défieront le Brésil, toujours dans le cadre de la SheBelieves Cup.

Lourde défaite pour Endler et le Chili

En revanche, cela fut beaucoup plus difficile pour Christiane Endler et le Chili, battus 4 à 0 par l'Argentine en amical. Capitaine, la gardienne rhodanienne a pris part à la première période, avant d'être remplacée. Le score était alors de 1 à 0. Le 22 février prochain, les Chiliennes iront en Nouvelle-Zélande pour tenter d'obtenir leur billet pour la Coupe du monde contre le Sénégal ou Haïti.

A noter enfin qu'Emma Holmgren n'a pas joué avec les U23 suédoises face aux Pays-Bas (succès 3 à 2 de la Suède).