Auxerre - OL : l'AJA, une défense poreuse

Moussa Dembélé lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur son chemin ce vendredi, l'OL retrouvera une équipe d'Auxerre dont le point fort ne se situe pas derrière. L'AJA possède l'une des pires défenses du championnat.

Cela n'assure pas une pluie de buts ce vendredi à l'Abbé Deschamps, mais c'est déjà un premier indicateur. Pour entamer la 24e journée de Ligue 1, l'OL se rend à Auxerre à 21 heures. Face à eux, les Rhodaniens retrouveront une défense en difficulté.

Seuls Angers et Troyes font moins bien

Avec 47 buts encaissés, l'AJA est ainsi la troisième moins bonne équipe dans ce domaine, juste devant Angers (48) et Troyes (52). Si ce constat seul ne suffit pas à expliquer la 19e place des Bourguignons en championnat, cela ne les aide pas dans la course au maintien.

Sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, les Auxerrois ont cédé à neuf reprises, dont trois fois contre Rodez (Ligue 2) et Monaco. Ce n'est donc pas un hasard si cette formation n'a pas remporté ses cinq précédentes rencontres, avec trois défaites et deux nuls. A l'Olympique lyonnais d'exploiter cet aspect pour gagner et poursuivre sa bonne dynamique actuelle, même sans Alexandre Lacazette.