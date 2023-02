D1 féminine : l’OL recevra Guingamp le 25 mars à 14h30

Coincée entre les deux matchs de Ligue des champions, la rencontre entre l’OL et Guingamp se déroulera le samedi 25 mars à 14h30. Elle sera retransmise sur Canal Plus Foot.

Encore quelques jours sans ses internationales et Sonia Bompastor retrouvera l’ensemble de son groupe. Après une semaine en groupe plus que restreint, quatorze joueuses ayant pris la direction de leur sélection, l’entraîneure de l’OL va avoir du pain sur la planche puisque le D1 féminine reprend dès le week-end prochain avec la réception des Girondins de Bordeaux (dimanche 26 février à 14h45). Cette 15e journée va marquer le début d’un mois de compétition qui s’annonce intense pour les Fenottes.

3 matchs en l'espace d'une semaine

En plus du championnat, les Lyonnaises vont se rendre à Reims pour les quarts de finale de la Coupe de France le 4 mars et surtout disputer les quarts de la Ligue des champions contre Chelsea. Les deux manches se dérouleront fin mars (le 22 à Décines et le 30 à Londres) et seront entrecoupées d’un match de championnat. Le samedi 25 mars, les coéquipières de Wendie Renard recevront en effet Guingamp à Décines. Cette rencontre de la 17e journée a été fixée à 14h30 et sera diffusée sur Canal Plus Foot. Au match aller, l’OL avait connu son premier contretemps de la saison avec un nul en terres bretonnes.