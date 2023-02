Coupe Gambardella : FC Metz - OL en direct

Pour les 8es de finale de la Coupe Gambardella, l’OL se déplace sur la pelouse du FC Metz (14h30). Suivez en direct cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais.

Un match pour continuer d’y croire. En plus de chercher à continuer son parcours pour le doublé, l’OL se doit de faire une grosse prestation ce dimanche (14h30) à Metz. Distancés en championnat, les U19, qui ne sont représentés que par la génération 2005 en Gambardella, n’ont plus que la coupe à jouer dans cette deuxième partie de saison.

Une élimination en Lorraine et ce serait une longue traversée du désert qui attendrait les jeunes Lyonnais d’ici le mois de juin. Tenant du titre, l’OL continue de croire au titre et va devoir élever son niveau de jeu par rapport aux trois premiers tours. Suivez en direct ce 8e de la Coupe Gambardella sur Olympique-et-Lyonnais, via la plateforme YouTube de la FFF.