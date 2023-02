OL : Cheyrou réagit à la fronde des supporteurs

Dimanche, avant l'affiche OL - Lens, les supporteurs lyonnais ont montré leur agacement vis-à-vis de la direction rhodanienne. Une action comprise par Bruno Cheyrou, qui demande du "temps".

Un rassemblement prévu qui s'est déroulé dans le calme et a permis aux supporteurs de se faire entendre. Avant le match entre l'OL et Lens dimanche (2-1), les deux groupes lyonnais, les Bad Gones et les Lyon 1950, ont exprimé leur mécontentement au sujet de la direction de leur club. Une actualité commentée par Bruno Cheyrou sur Prime Video.

"La fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre"

Le responsable du recrutement a avant tout réclamé "du temps". "Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre, a-t-il confié. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les fans sont en droit de manifester. Tout ce qu'on fait doit porter ses fruits."

Le dirigeant a aussi évoqué les dernières avancées concernant l'organisation sportive, avec l'objectif de rendre l'OL "plus solide et plus fort". "Jean-Michel Aulas a parlé d'un conseiller technique, comme il pouvait exister avec Bernard Lacombe et Gérard Houllier. On sent que Gérard Houllier nous manque énormément, par son expérience, son recul et sa lucidité par rapport à certains sujets. Ça aidera le président et le club à continuer d'avancer, a affirmé Cheyrou. On a besoin de forces et de compétences pour pouvoir porter le projet lyonnais."