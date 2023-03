En quarts de finale, l’OL se déplace à Reims en Coupe de France féminine. La rencontre sera diffusée gratuitement samedi (13h45) sur la plateforme de la FFFTV.

Cela a beau être un duel entre deux clubs historiques du football français et deux clubs de D1 féminine, les Rémoises et les Lyonnaises n’ont pas fait le poids face à l’autre quart de finale entre les Girondins de Bordeaux et le PSG. Diffuseur officiel de la Coupe de France féminine avec France TV, beIN Sports a décidé de retransmettre le club parisien pour son unique match diffusé pour ces quarts. Un choix qui peut paraitre logique pour certains, le PSG étant le tenant du titre et appartenant au même groupe que la chaîne TV.

Pour les autres et notamment les supporters lyonnais, il n’y aura pas besoin d’abonnements pour suivre cette nouvelle rencontre des Fenottes dans la compétition. En effet, le déplacement de l'OL à Reims samedi (13h45) sera à suivre gratuitement sur la plateforme de la FFFTV. Une maigre consolation alors que la médiatisation du football féminin est l’un des sujets qui revient sur la table dans la tempête de la Fédération ces dernières semaines.