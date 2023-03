Arrivé sur le banc de l’OL il y a quatre mois, Laurent Blanc n’a pas forcément renversé la tendance en championnat. Néanmoins, grâce à la Coupe de France, son bilan est revu à la hausse.

Il n’y a pas que pour les supporters que la Coupe de France est une vraie bouffée d’oxygène. Pour les joueurs, le staff et le club dans son ensemble, l’épopée de cette campagne 2022-2023 donne un peu de baume au cœur au milieu d’une saison une nouvelle fois compliquée. L’arrivée de Laurent Blanc a quelque peu changé les choses avec une dynamique bien plus positive depuis plus d’un mois, mais au niveau du classement, l’OL reste bloqué à la 9e place. Les accrocs contre Clermont, Strasbourg ou Brest restent en travers de la gorge et plombent le bilan de Blanc depuis son arrivée.

La qualification contre Grenoble représentait le 19e match dirigé par le Cévenol, bien qu’il ait dû faire l’impasse sur Lens et Auxerre ces dernières semaines à cause de sa pneumopathie. Au global, les quatre tours de Coupe de France permettent à l’entraîneur lyonnais d’avoir un bilan dans le vert avec 58% de victoires. Ce bilan après 19 matchs est le même que ses deux prédécesseurs Rudi Garcia et Peter Bosz. D’ailleurs, entre les deux entraîneurs français, la copie est la même avec cinq défaites. Une coïncidence alors que les deux ont pris en mains l’OL en cours de saison.