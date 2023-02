OL : Bruno Cheyrou évoque le cas Rayan Cherki

Rayan Cherki après son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Devenu un élément important du 11 ces dernières semaines, Rayan Cherki alterne encore le bon et le moins bon. Bruno Cheyrou s'est confié sur la gestion du jeune milieu offensif.

Buteur trois fois en un peu plus d'une semaine début février (Troyes, Lille et Lens), Rayan Cherki a joué un rôle important dans la bonne période lyonnaise de six rencontres entre mi-janvier et mi-février. Désormais titulaire très souvent dans cette équipe, le jeune garçon a mis du temps à comprendre ce qu'on attendait de lui, comme le raconte Bruno Cheyrou.

Le directeur du recrutement se souvient de sa première discussion avec le Gone. "Il me dit qu’il doit jouer en n°10. Un peu direct, je lui rétorque : fait déjà en sorte d’être titulaire. Es-tu capable de prendre ce temps de jeu ? C’est ta première question et ton premier travail. Prends du temps de jeu à n’importe quelle place. Je lui ai parlé en vérité", a-t-il confié à RMC Sport.

"A Auxerre, il est retombé dans ses travers"

S'il est plutôt sur la pente ascendante, Cherki est encore loin d'avoir atteint le niveau promis par son talent. Cela se fera notamment en enchaînant les bonnes prestations sur la durée. "A Auxerre (2-1), il est retombé dans ses travers. Il faut admettre qu’on sera encore longtemps agacé par ses roulettes et autres facéties qui n’amènent rien. En il y aura d’autres moments où on va pester, s’arracher les cheveux. Mais moi, je veux voir le verre à moitié plein. Maintenant, il doit passer ce cap de potentiel à performance, de l’éternel espoir à celui à qui on donne les clefs du camion", a résumé le responsable du recrutement.