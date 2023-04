OL - Rennes : Genesio réagit au boycott des Bad Gones

Bruno Genesio, alors coach de l’OL, face à Laurent Blanc, alors au PSG (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Bruno Genesio livre son sentiment sur l'absence des Bad Gones pour le match OL - Rennes, ce dimanche (13h).

Dans la journée de vendredi, l'association de supporters le Kop Virage Nord (Bad Gones) a annoncé boycotter la rencontre de dimanche (13h) entre l'OL et Rennes. "C'est dommage, je préfère toujours jouer avec du public et une ambiance autour du match. Maintenant, ce n'est pas mon problème, c'est le leur", estime Bruno Genesio.

"On sera peut-être de retour pendant la période de covid, ça nous rappellera certains matchs. C'est anecdotique pour nous", ajoute, un brin ironique, l'entraîneur de Rennes.

Pour sa 100e sur le banc rennais et malgré l'absence des Bad Gones, l'ancien coach de l'OL est, en tout cas, ravi de revenir au Parc OL. "J'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver des gens avec qui j'ai travaillé, et j'ai bien fonctionné pendant 3 ans et demi."