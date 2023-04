Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant fait le voyage à Toulouse, Nicolas Tagliafico n’était finalement pas sur la feuille de match. Gêné au niveau du pubis, l’Argentin a dû déclarer forfait.

De tous les suiveurs de l’OL, aucun n’avait la bonne composition d’équipe en préambule de Toulouse - OL. Il faut dire que personne n’aurait misé sur une titularisation d’Henrique sur le côté gauche de la défense. Pourtant, six mois après, le Brésilien était bien de retour comme titulaire, une première sous Laurent Blanc en championnat. Dans le don de soi, Henrique a été fidèle à lui-même après avoir remplacé au pied levé Nicolas Tagliafico. Ayant bien fait le voyage à Toulouse avec le reste du groupe lyonnais, le latéral argentin n’était pourtant pas sur la feuille de match vendredi soir au Stadium.

Souffrant d’une gêne au niveau du pubis, Tagliafico a dû faire l’impasse sur la rencontre et a assisté à la victoire lyonnaise (1-2) des tribunes. Avec Marseille qui se présente dimanche prochain au Parc OL, Laurent Blanc n’a voulu prendre aucun risque avec son soldat comme il l’a déclaré après le match dans des propos rapportés par l’AFP. "Il a beaucoup donné à la Coupe du monde, ça prend de l’énergie, il aurait pu jouer, mais mieux valait ne pas prendre de risque. Et Henrique a fait son match." Avec deux jours de repos et une semaine pour préparer l'Olympico, Nicolas Tagliafico devrait être de nouveau sur pied.