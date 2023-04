OL - Bleues : l’avocat de Diacre charge Aulas et W. Renard

Corinne Diacre et Wendie Renard lors d’une conférence de presse à l’Euro 2022 avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans l’attente de sa lettre de licenciement, Corinne Diacre prépare sa riposte et notamment une compensation financière. En attendant, son avocat n’a pas manqué de pointer du doigt les rôles joués par Jean-Michel Aulas et Wendie Renard dans cette affaire.

On ne sait pas si elle était devant son écran de télévision durant la trêve internationale, mais les louanges dressées à Hervé Renard n’ont certainement pas dû donner le sourire à Corinne Diacre. Fraîchement débarquée de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France, elle voit depuis une vague d’enthousiasme avoir pris possession des Bleues et de l’environnement autour de la sélection. Une atmosphère qui tranche avec celle de Diacre selon les observateurs, mais en coulisses, tout n’est pas fini. Ayant un contrat jusqu’en juin 2024, Corinne Diacre réclame le paiement de ses salaires prévus durant cette période ainsi que des "indemnités pour le préjudice subi", soit six millions d’euros au total, d’après L’Equipe.

Attendant toujours de recevoir sa lettre de licenciement d’après son avocat, l’ancienne sélectionneuse en veut forcément d’être arrivé à cette solution extrême avec une prise de parole médiatique de certaines joueuses et de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL et Wendie Renard sont d’ailleurs visés dans la cabale subite par Diacre. "Tout a commencé avec Wendie Renard, qui joue à Lyon, dans l'équipe de monsieur Aulas, et monsieur Aulas lui-même, qui ont fait des déclarations publiques contre Corinne Diacre, a déclaré Me Christophe Ayela dans les colonnes du quotidien sportif. C'est extrêmement grave que l'employeur lui-même - monsieur Aulas siège au comex de la FFF, et représente donc l'employeur - avant même de regarder le dossier, dit qu'elle doit être évincée. Cette condamnation publique, sans procès, ne tient aucun compte de toutes les procédures. Dans cette affaire, il y a des intérêts personnels que tout le monde imaginera… "

Mis au courant de ces propos, le président lyonnais a considéré comme "sexiste d'imaginer qu'un homme, fusse-t-il expérimenté, puisse les influencer, Renard, Katoto ou Diani."