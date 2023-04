Ayant fait presque jeu égal avec l’OL, Toulouse s’est finalement incliné (1-2) vendredi soir à domicile. La faute à des erreurs défensives grossières.

À l’OL, l’heure était à la satisfaction de signer un troisième succès de rang en Ligue 1, mais aussi à la frustration de ne pas avoir tué le match plus rapidement. Les Lyonnais se sont certes imposés à Toulouse, mais ils ont dû attendre la 88e minute pour faire la différence et un CSC de Costa. Pas assez tueur, l’OL a maintenu en vie le Téfécé. Les futurs finalistes de la Coupe de France n’ont pas sombré après l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette et ont même rapidement réagi. Seulement, les Violets ont été punis, non pas par le réalisme lyonnais, mais par leurs propres erreurs défensives.

Il y avait eu une première alerte à la 4e minute, mais Rayan Cherki avait complètement oublié Lacazette. Il y en a eu une deuxième au pire des moments en fin de match. Cette fois, le meneur lyonnais n’a pas oublié son capitaine, bien aidé par le défenseur adverse pour le but du 2-1. "C'est agaçant, car ce scénario se répète. On a fait trop d'erreurs et on a fini par le payer, a regretté Philippe Montanier après le match. Ça fait trois mois que l'on n'a pas gagné à domicile et faire un bon match dans le contenu ne nous suffit pas. Le partage des points aurait permis de rester dans une dynamique positive. En roue libre en championnat ? Non, je ne pense pas que notre groupe ait cette mentalité."

Pas encore officiellement maintenu, Toulouse avait à cœur de préparer l’affrontement contre Nantes le 29 avril de la meilleure des manières. La prestation collective n’est pas à jeter, mais il faudra éviter de faire autant de cadeaux pour ramener un premier trophée dans la Ville Rose depuis 1957.