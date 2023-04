OL - Académie : le programme du week-end

Après le week-end de Pâques et la part belle aux tournois, retour aux affaires courantes avec les différents championnats nationaux pour les équipes de l'OL Académie.

Ce sont encore les vacances entre Rhône et Saône mais pas pour les équipes de l’OL Académie. Une semaine après que le week-end pascal a tourné essentiellement autour des tournois pour les U16 et U14 notamment, les championnat nationaux reprennent leurs droits avec notamment la réserve. Les joueurs de Gueïda Fofana ont encore un gros match à jouer dans la course au maintien. Deux semaines après la belle victoire contre Louhans-Cuiseaux (0-5), les Lyonnais se déplacent à Alès, samedi (19h), un autre concurrent pour ne pas descendre. Mission victoire dans le sud de la France avant de recevoir Saint-Priest le week-end prochain à Décines. Les hostilités lancées avec la réserve samedi, c’est avant tout dimanche que l’Académie va marcher à plein régime même si une seule rencontre se jouera à Meyzieu.

Ce sera pour la 8e journée des U19 féminine à 12h face au FC Nantes. Avec deux points de retard sur le PSG, les Lyonnaises veulent garder le rythme à trois journées de la fin et notamment cette ultime journée contre le club parisien qui réglera la question d’un doublé ou non pour les Fenottes après la saison dernière. Chez les garçons, les U19 veulent avant tout finir de la meilleure des façons une saison sans enjeux. Vainqueurs de Bourg-en-Bresse la semaine dernière, les Lyonnais se déplacent à Sochaux dimanche à 15h. Un rendez-vous forcément spécial pour Eric Hély, ayant tout connu avec le club franc-comtois durant sa carrière. Enfin, les U17 d’Amaury Barlet se déplaceront à Nancy ce même dimanche à 11h. Si la qualification pour les play-offs ne sera pas totalement officielle, c’est un très grand pas que feront les jeunes Lyonnais en cas de succès.