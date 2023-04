Affaire Galtier : la réaction d'Aulas

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a livré jeudi son sentiment sur l'affaire Galtier.

"Je suis très choqué et très peiné pour Christophe (Galtier), que je connais personnellement, a déclaré jeudi Jean-Michel Aulas au sujet des accusations de racisme à l'encontre de l'actuel entraîneur du PSG. Il a failli entraîner l'OL il y a un peu plus de deux ans. On était malheureux qu'il ne choisisse pas notre club à l'époque (Galtier avait rencontré les dirigeants de l'OL mais il avait préféré rejoindre Nice, Ndlr)."

"Je n'arrive pas à imaginer ce genre de chose"

"Je n'arrive pas à imaginer ce genre de choses, mais ce n'est pas à moi de porter un jugement. On voit arriver sur la place publique des choses tellement différentes de ce qu'on prône dans le football partout", a ajouté le président de l'OL. Et de conclure : "Attendons plus de précisions mais à partir du moment où Christophe exprime son refus d'accepter ce type d'informations, on a tout lieu de penser que s'il le fait, il a tout le droit de le faire."