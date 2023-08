Mercato : laissé libre par l’OL, Nsombi rebondit à Brest

Libre après la fin de son contrat avec l’OL, Gaël Nsombi reste en France. Le jeune attaquant a convaincu les dirigeants de Brest après un essai. Il évoluera avec la réserve du club breton en Régional 1.

Après le coup derrière la tête de l’annonce, l’heure est au rebond. Comme chaque saison, l’OL est obligé de se séparer de certains jeunes du centre de formation qui arrivent en fin de contrat. À la fin du dernier exercice, Gaël Nsombi s’est vu montrer le chemin de la sortie au moment de la fin de son contrat stagiaire signé en 2021. À 20 ans, l’attaquant a finalement réussi à rebondir après son départ de l’OL qu’il avait rejoint en 2018. Après plusieurs jours de tests et des matchs amicaux, Gaël Nsombi s’est engagé avec le Stade Brestois.

Deux convocations avec le groupe pro de l'OL

Comme Noam Bonnet, autre joueur de la réserve lyonnaise non conservé à la fin de la saison dernière et qui a signé en Israël, Nsombi a trouvé un nouveau challenge dans sa jeune carrière. Néanmoins, cette arrivée en Bretagne n’est pas pour évoluer avec le groupe d’Eric Roy. Le natif d’Evreux évoluera avant tout avec la réserve brestoise en Régional 1 avant de pouvoir penser au groupe professionnel. D’apparition en équipe première, il en avait déjà été question pour Nsombi avec l’OL. L’attaquant avait en effet été convoqué par Peter Bosz lors de deux matchs de Ligue 1 au début de la saison 2021-2022 contre… Brest et Angers. Nsombi était malgré tout resté sur le banc pendant 180 minutes.