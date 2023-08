OL - Montpellier : 35e match sur le banc pour Laurent Blanc

Ce samedi 17 août, l'OL affronte Montpellier pour son second match de championnat. Laurent Blanc dirigera sa 35e rencontre.

À l'occasion de la deuxième affiche de Ligue 1 face à Montpellier ce samedi 19 août (19 heures), le coach de l'OL Laurent Blanc animera sa 35e partie avec le club masculin depuis son arrivée à la tête du staff le 10 octobre 2022. Il en profitera également pour retrouver son premier club à ses débuts en tant que joueur professionnel (1983-1991). Mais ce samedi, c'est avec la casquette d'entraîneur de l'Olympique lyonnais que l'homme de 57 ans guidera ses troupes, en quête d'un premier succès en championnat après le revers face à Strasbourg le week-end dernier (2-1).

Un bilan contrasté

Sur les 34 premiers résultats, le coach rhodanien présente un bilan pour le moins peu convaincant : 18 victoires pour 6 nuls et 10 défaites. Ce qui représente une moyenne de 52,9% pour les succès glanés, 17,7% pour le partage des points et 29,4% pour les échecs. Alors que Laurent Blanc avait fait part d'une sortie médiatique douteuse après le dernier match de préparation face à Crystal Palace le samedi 5 août (2-0), l'avenir de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012) semble s'inscrire en pointillés pour le moment dans le Rhône. Pour l'heure, ses protégés sont attendus ce week-end dans le but de lancer la saison et de lever les doutes qui planent dans le ciel de Décines après une campagne de présaison difficile (une victoire pour quatre défaites).