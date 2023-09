A trois jours de PSG - OL, Bompastor retrouve ses forces vives

Après plus de dix jours en comité restreint, Sonia Bompastor peut enfin préparer le choc contre le PSG. L’entraîneure de l’OL a récupéré l’ensemble de son groupe.

Elles étaient tellement peu nombreuses que Sonia Bompastor avait dû programmer des entraînements avec les jeunes de l’Académie pour pouvoir garder un minimum de rythme. La semaine dernière, entre rassemblements internationaux et blessures, l’entraîneure de l’OL pouvait quasiment compter sur les doigts d’une main les joueuses à sa disposition. Le début de semaine a permis de retrouver un peu de corps au moment de l’effectif avec notamment les retours d’Ada Hegerberg, Melchie Dumornay, touchées avant la trêve, ou encore Sara Däbritz, endeuillée début septembre. Mais avec des matchs internationaux jusqu’à mardi soir, difficile pour Bompastor de préparer au mieux le choc contre le PSG, dimanche soir (21h).

Hervé Renard n’a pas manqué de se plaindre de cette programmation et finalement les Fenottes n’auront que trois séances au complet avant de mettre le cap vers Paris samedi en fin de journée. Après le retour de Lindsey Horan mercredi, Bompastor peut enfin compter sur un effectif au complet avec le retour de toutes les internationales ce jeudi. Rien qu’avec les sept internationales françaises de retour, le contingent de joueuses à l’entraînement a été revu à la hausse. Toutes les forces vives de retour et en bonne santé, place désormais aux choses sérieuses et ce duel tant attendu au Parc des Princes contre le PSG. Une rencontre pour envoyer un nouveau message à la concurrence après le sacre lors du Trophée des championnes.