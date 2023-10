OL : Fabio Grosso calme le jeu concernant Rayan Cherki

Rayan Cherki lors d’OL – Montpellier (Photo by Jeff Pachoud / AFP)

Aussi souvent mis sur un piédestal que décrié, Rayan Cherki est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Son entraîneur, Fabio Grosso, n'est pas encore sous le charme.

En trois matchs sous les ordres de Fabio Grosso, Rayan Cherki n'a eu le droit qu'à une seule titularisation - face à Reims (défaite 2-0). De retour d'une trêve internationale durant laquelle il a encore crevé l'écran avec l'équipe de France Espoirs, le meneur de jeu doit se résoudre à ne pas avoir une totale confiance du nouvel entraîneur lyonnais. Il était pourtant l'un des hommes de base de Laurent Blanc.

Directement impliqué sur sept des neuf réalisations des Bleuets mardi contre Chypre (9-0), le Gone n'a pas pour autant impressionner son coach en club. "Je connaissais Rayan Cherki avant ce match des Espoirs, a simplement indiqué Fabio Grosso en conférence de presse. Il a un potentiel extraordinaire et tout le monde souhaite qu'il transforme son potentiel en réalité et en continuité."

"Ce n'est pas un joueur à part"

Polyvalent, mais pas encore vraiment fixé à un poste, Rayan Cherki a les défauts de ses qualités. Comme lorsqu'il perd le ballon après un geste de classe. "Il a son destin entre ses mains. Dieu lui a donné des qualités incroyables, mais il peut progresser, comme on l'a dit avant il fait partie des joueurs qui doivent progresser pour exprimer leur énorme potentiel", lui a conseillé Fabio Grosso.

"Ce n'est pas un joueur à part. C'est un joueur comme les autres, avec certaines qualités en plus. Mais il n'y a pas que les qualités techniques qui comptent, il y a les qualités mentales, les qualités athlétiques... Lui a des énormes qualités techniques, mais il doit améliorer les autres." Celui qui a tout de même côtoyé Francesco Totti, Karim Benzema ou encore Alessandro Del Piero n'est donc pas encore convaincu par le joueur de 20 ans.