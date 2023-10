OL - Clermont : un historique en faveur des Clermontois

Alexandre Lacazette (OL) et Mateusz Wieteska (Clermont)(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Si l'OL et Clermont ne se sont affrontés qu'à 7 reprises dans leur histoire, l'avantage historique penche en faveur des Auvergnats.

Dans une Ligue 1 sans l'AS Saint-Etienne, le duel entre l'OL et Clermont est ce qui se rapproche le plus d'un derby pour les Rhodaniens. Dimanche soir (20h45), les deux formations s'affronteront dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Assez curieusement, même si le retour des compétitions européennes n'y est pas pour rien, c'est un choc de bas de tableau qui animera ce 22 octobre en prime time.

Mais ce n'est pas parce que le 17e accueille le 18e que l'on va s'ennuyer. Au vu de l'historique entre les deux clubs, on peut espérer une partie vivante et pas avare en buts.

3 victoires pour Clermont

Dans son histoire, l'Olympique lyonnais a peu affronté cette équipe clermontoise, qui est installée depuis peu dans l'élite française. Mais cela n'empêche pas les hommes de Pascal Gastien de mener au jeu des confrontations.

Lors des sept affiches disputées, les Auvergnats se sont imposés à trois reprises, plus un nul qui avait le goût du succès avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France en 2005 (1-1, 4-3 tab). Les autres succès du CF63 ont eu lieu en 1988 en deuxième division (1-0) et beaucoup plus récemment, en 2023 (0-1 et 2-1).

L'OL reste sur 2 revers de suite face à Clermont

Vous l'aurez compris, l'OL reste sur deux rencontres sans succès contre sur futur adversaire. Il l'avait néanmoins dominé en 2022 (1-2), et aussi en mars 1989 (3-1). Il est également difficile d'oublier le spectaculaire 3-3 en août 2021, symbolisé par la réalisation de Lucas Paquetá suite à un merveilleux mouvement collectif.

Dimanche, deux groupes malades se feront face, et pour eux, le résultat comptera nettement plus que le contenu. Devant son public, l'Olympique lyonnais doit espérer battre une troisième fois Clermont pour enfin relever la tête.