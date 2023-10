OL - Clermont : duel entre deux attaques malades

Alexandre Lacazette (OL) après son penalty raté à Clermont (2-1) /(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dimanche se feront face les deux moins bonnes attaques de Ligue 1, l'OL et Clermont. Pour autant, il n'est pas dit que l'on s'ennuiera à Décines.

Avec 11 buts inscrits à eux deux, l'OL et Clermont, qui s'affronteront dimanche soir (20h45), ont par exemple moins marqué que Montpellier (12), Lorient (13) ou encore Nantes (14). Vous l'aurez compris, avec respectivement 6 et 5 réalisations depuis le début de saison, l'Olympique lyonnais et son futur adversaire (dimanche 21 heures) n'ont pas beaucoup fait trembler les filets adverses.

Mais, si nous aurons en face de nous les deux moins bonnes attaques de la compétition après 8 journées, il ne faut pas forcément s'attendre à ne pas voir du spectacle le 22 octobre prochain.

L'OL a peut-être trouvé le déclic offensif

Plusieurs points peuvent le démontrer. Tout d'abord, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont a priori retrouvé un peu de mordant en plantant à trois reprises face à Lorient le 8 octobre dernier (3-3). Cela n'a pas suffi pour remporter enfin le premier match de l'exercice 2023-2024, mais c'est au moins un signe positif car avec ces réalisations, le club rhodanien a doublé son capital.

Du côté Clermontois, la statistique est tronquée par l'arrêt de la partie à Montpellier ce même 8 octobre. En effet, même si les Auvergnats se rapprochaient d'un nouveau revers (4-2), ils avaient tout de même trompé deux fois Benjamin Lecomte. Il faudra maintenant voir quel sort donnera la Ligue à cette affiche car pour l'heure, les partenaires de Maxime Gonalons n'ont officiellement que sept résultats entérinés.

Un historique prolifique

En plus de ces faits, on peut constater que les dernières confrontations entre les deux rivaux ont plutôt été fructueuses. Trois buts lors du dernier duel en mai 2023 (2-1 pour Clermont), même score en 2022 pour l'OL, sans oublier le 3-3 d'août 2021. Depuis la remontée du CF63 dans l'élite, seul le 1 à 0 à Décines en faveur des hommes de Pascal Gastien a dérogé à la règle.

Dos au mur, les deux équipes, et surtout les joueurs de Fabio Grosso, sous pression devant leur public, n'auront pas le choix que de l'emporter dimanche. Dans le cas contraire, Lorient (16e), Metz (15e) et Lens (14e) pourront se frotter les mains.