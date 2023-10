Willy Delajod sera au sifflet d'OL - Clermont

Willy Delajod, arbitre français (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

La 9e journée de Ligue 1 verra l'OL recevoir Clermont le dimanche 22 octobre. Willy Delajod a été désigné pour arbitrer la partie.

Après 15 jours de préparation, l'OL sera sous pression pour accueillir Clermont dimanche. Dans le cadre de la 9e journée du championnat, le 17e, l'Olympique lyonnais, affrontera sur son terrain la lanterne rouge. Un duel du bas du tableau dirigé par Willy Delajod.

A 31 ans, l'arbitre sera pour la première fois aux commandes d'une rencontre du club rhodanien. Arrivé dans l'élite française en 2018, il a officié lors de 94 affiches de L1, mais jamais du côté des septuples champions de France (2002-2008). Ce sera donc une première ce week-end.

Un match "de la peur"

Pour ce rendez-vous dominical, Delajod sera épaulé par Philippe Jeanne et Erwan Finjean comme assistants. A la vidéo, nous retrouverons le duo Jérome Brisard - Yohann Rouinsard.

Sur le terrain, les deux moins bonnes formations depuis le début de la saison, les seules à ne pas encore avoir gagné. Une partie d'autant plus importante pour les deux équipes que Lorient, 16e, a 7 points, soit quatre longueurs d'avance sur l'OL et cinq sur Clermont, mais qui a un match en moins. Malheur au perdant dimanche, encore plus pour le groupe de Fabio Grosso qui évoluera à domicile. Un public qui attend de voir un succès des siens depuis le 27 mai (Reims, 3-0).