Les joueurs de l’OL lors du match face à Lorient en octobre 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL retrouvé le chemin du but dimanche face à Lorient. L'Olympique lyonnais n'avait plus été aussi prolifique en une mi-temps depuis le 7 mai dernier.

C'est un événement qui a été éclipsé par le résultat final. Dimanche contre Lorient (3-3), l'OL a mené au score l'espace de 57 minutes, de la 22e à la 79e. Une première pour la formation rhodanienne depuis le début de saison, et même depuis le 27 mai 2023 pour reprendre les matchs officiels (Reims, 3-0). Outre cette statistique, l'Olympique lyonnais a également marqué trois buts en une mi-temps, chose qu'il ne réalise pas souvent, encore plus ces derniers mois.

Pour voir Alexandre Lacazette et ses coéquipiers produire une telle performance, il faut remonter au 7 mai de cette même année, lors du duel fou entre Lyonnais et Montpelliérains (5-4). Menés 1-2 à la pause, les partenaires d'Anthony Lopes avaient inversé la tendance en trouvant le chemin des filets à quatre reprises lors des 45 dernières minutes.

Une efficacité insuffisante

Face aux Merlus, cette réaction après le premier but lorientais signé Eli Junior Kroupi n'aura pas suffi à l'emporter, même si l'OL a marqué autant de fois en 20 minutes que lors des sept précédentes affiches de Ligue 1. Un signal positif, mais encore insuffisant pour l'emporter pour une formation malade et toujours dans les bas fond du championnat.

Cela permet également à Fabio Grosso et à son équipe de ne plus être la moins bonne attaque de l'élite française (six réalisations). Ce statut revient provisoirement à Clermont (cinq), bien que les Clermontois attendent encore le verdict de leur partie de dimanche à Montpellier. Cette dernière s'étant terminée par un jet de pétard sur Mory Diaw, le portier auvergnat.

OL - Clermont, deux attaques malades

Ces deux équipes s'affronteront le 22 octobre pour la 9e journée de L1, une opportunité pour l'Olympique lyonnais pour remporter enfin une rencontre de football officielle.