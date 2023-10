Le match entre l’OL et Lorient a plutôt été équilibré en plus du score final (3-3). Néanmoins en concédant trois buts sur les cinq tirs cadrés lorientais, les Lyonnais ont encore été punis par le réalisme adverse.

Trois buts en 20 minutes, l’OL avait enfin mis en route la machine offensive dimanche face à Lorient. Durant ce laps de temps, les Lyonnais ont inscrit autant de buts que sur les sept premières journées de Ligue 1. Forcément un point positif alors que le retour de suspension d’Alexandre Lacazette était attendu. Malgré tout, inscrire trois buts à la maison n’a pas été suffisant pour connaitre un premier succès cette saison en championnat. Cela fait depuis le 27 mai dernier que ce n’est pas arrivé et dimanche, l’OL a été puni pour avoir fait trop de cadeaux aux Lorientais. Les Bretons ont, eux, pu compter sur des éclairs de génie d’Eli Junior Kroupi et Darlin Yongwa pour arracher le match nul (3-3).

Un but encaissé tous les 2,5 tirs cadrés

Après la rencontre, Régis Le Bris s’est montré satisfait, d’autant plus que son équipe a fait preuve d’un certain réalisme. Trois buts sur cinq tirs cadrés, on peut difficilement faire mieux. Ce réalisme, l’OL le subit depuis le début de la saison. En huit journées, Anthony Lopes et Rémy Riou ont concédé 41 tirs cadrés, soit une moyenne proche de cinq par match comme face à Lorient. Avec 16 buts concédés, la formation lyonnaise encaisse un but tous les 2,5 tirs cadrés. Quand l’allant offensif était attendu, dans l’arrière-garde, il y a forcement aussi du travail. Car pour remonter au classement, Fabio Grosso ne peut se contenter d’une défense qui prend l’eau.