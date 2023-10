D1 : l'OL historiquement impérial face à l'ASSE

En 26 confrontations face à son voisin stéphanois, l'OL n'a jamais connu la défaite. Les Fenottes reçoivent l'ASSE samedi à 21 heures.

Un derby, c'est comme une finale, ça se gagne. Au vu des antécédents entre l'OL et l'ASSE, les Fenottes ont visiblement envie d'appliquer ce précepte à la lettre. Samedi à 21 heures, dans le cadre de la quatrième journée de D1, les joueuses de Sonia Bompastor accueilleront Saint-Etienne.

Il s'agira de la 27e confrontation entre les deux voisins, dont la dernière remonte au 12 mars 2022, avant la descente des Stéphanoises en deuxième division. Ce jour-là, les Vertes avaient obtenu le deuxième match nul de leur histoire contre l'Olympique lyonnais (1-1).

2 nuls et 24 victoires de l'OL

Car hormis durant cette 16e journée et lors du 1er mai 2008 (0-0), Saint-Etienne a toujours perdu face aux championnes de France en titre. On compte ainsi 2 partages des points, à chaque fois à l'extérieur, et 24 succès rhodaniens en 26 duels toutes compétitions confondues.

En prime time, les Fenottes auront certainement envie d'enchaîner une quatrième victoire en championnat, elles qui occupent la première place du classement avec le Paris FC (9 unités). De leur côté, l'ASSE, remontée la saison passée, a récolté un point en 3 affiches sur ce début d'exercice.