Reims - OL : Sonia Bompastor se méfie de son adversaire

Bien qu'en confiance grâce à l'enchaînement de victoires, l'OL et Sonia Bompastor ne veulent pas prendre de haut Reims, qui sera leur adversaire dimanche.

L'OL reçu cinq sur cinq ? Dimanche soir en prime time, à 21 heures, les Fenottes défieront Reims à l'extérieur lors de la cinquième journée de D1. Les joueuses de Sonia Bompastor occupent la première place du classement depuis le week-end dernier et la démonstration face à Saint-Etienne (6-0).

Le bilan est pour l'instant parfait avec quatre succès en autant de partie, et surtout pas le moindre but encaissé pour 15 inscrits. Mais malgré ces performances, l'entraîneure rhodanienne reste prudente. "Reims est une équipe qui travaille bien. Chaque année, elles répondent présentes. Ce ne sont jamais des matchs simples. Si on est capable de faire une bonne entame, ça peut nous faciliter la tâche", a noté ma technicienne.

OL s'appuiera notamment sur Le Sommer

Pour enchaîner un nouveau succès en D1, l'OL comptera entre autres sur Eugénie Le Sommer, joueuse du mois de septembre et actuellement en grande forme. Avec quatre réalisations, elle est d'ailleurs la co-meilleure buteuse du championnat. "Elle réalise un très bon début de saison avec nous, elle est en pleine confiance. En plus, elle est décisive et elle est très importante dans notre système de jeu, a salué Sonia Bompastor. Son retour en sélection lui a fait du bien. Ça n’a pas toujours été simple pour elle, elle s’est accrochée, elle n’a pas lâché. Tant mieux pour elle et c’est bon pour nous."

Ce déplacement chez les Rémoises se fera sans Christiane Endler et Ellie Carpenter. Comme nous l'expliquions plutôt ce samedi, les deux Lyonnaises ont dû rejoindre leur équipe nationale plus tôt que prévu.