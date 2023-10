Dimanche, lors du déplacement à Reims, Eugénie Le Sommer pourrait jouer sa 300e rencontre de D1. Un total réalisé avec deux clubs.

Avec Eugénie Le Sommer, l'adage "retrouver une seconde jeunesse" n'a jamais été aussi vrai. A 34 ans, l'attaquante est en pleine forme, multipliant les buts aussi bien que les prestations de haut vol. Samedi, lors du derby face à Saint-Etienne (6-0), elle a d'ailleurs été désignée comme top de la partie par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Un choix logique tant elle a dominé, comme le reste de l'équipe, la rencontre, même en jouant seulement 45 minutes. Un nouveau doublé au compteur, ce qui porte son total à quatre réalisations en D1 après ses buts face au Havre (0-4) et au Paris Saint-Germain (0-1). Ce n'est donc pas un hasard si elle occupe pour l'instant la tête du classement des artificières, à égalité avec la membre du Paris FC, Gaëtane Thiney.

264 rencontres de D1 avec l'OL

A la sortie de cette nouvelle performance de choix, la Rhodanienne a avoué se sentir "bien en ce moment ", et même si elle assure "ne pas courir après les buts", on ne peut que remarquer qu'elle s'épanouit depuis le début de la saison.

Le poids des 17 exercices de D1 n'a visiblement pas d'emprise sur Le Sommer, qui pourrait passer un cap symbolique le week-end prochain. Si elle joue à Reims dimanche soir (21 heures), elle atteindra la barre des 300 rencontres de championnat avec son premier club, le Stade Briochin (Saint-Brieuc), et l'OL. Elle en a déjà disputé 65 avec l'équipe bretonne, et il s'agirait de son 265e match avec l'Olympique lyonnais.

221 buts en D1

Meilleure buteuse de l'histoire des Fenottes et des Bleues, elle compte 221 réalisations à son actif dans cette compétition. Celle qui a déjà remporté plusieurs fois la distinction décernée à la meilleure canonnière (2010, 2012 et 2017) pourrait à nouveau y prétendre, et par la même occasion, porter sa formation vers un nouveau titre.