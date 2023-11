Kumbedi n’oublie pas que "l’OL est toujours dernier" avant Lille

Forcément soulagé d’un poids après la victoire à Rennes avant la trêve, l’OL ne s’avance pas pour autant le visage ultra-conquérant avant Lille. À l’image de Saël Kumbedi, les Lyonnais sont conscients que tous les maux ne se sont pas volatilisés en un claquement de doigts.

Après la victoire (0-1) à Rennes il y a deux semaines, l’euphorie régnait dans le vestiaire lyonnais. Cela faisait tellement longtemps que l’OL attendait cette première victoire que les trois points acquis en Bretagne avait un goût de libération. L’unique but de Jake O’Brien a enlevé un poids dans la tête des joueurs, au fond du trou à force d’enchaîner les revers et résultats négatifs. La trêve internationale étant passée par là, l’euphorie palpable au Roazhon Park est redescendue ces deux dernières semaines.

Le groupe resté sur Lyon a pu répéter ses gammes et éviter de tomber dans une certaine facilité. "Oui, ça nous a allégé, car c’est la première victoire, on repart avec de la confiance, il faut rester humble. Il faut se méfier, a pointé Saël Kumbedi en conférence de presse vendredi. La confiance est là, mais il ne faut pas oublier qu’on est encore dernier, il faut continuer à travailler et ne pas se reposer sur cette victoire."

Les barrages à quatre points

Dimanche, l’OL retrouve le Parc OL qu’il avait laissé sur un triste nul (1-1) contre le FC Metz et surtout deux points sur neuf possibles contre trois concurrents directs au maintien. Oui, la formation rhodanienne a enfin gagné, mais elle n’est pas pour autant guéri dans le sens où le jeu pratiqué à Rennes n’a pas été des plus flamboyants. Néanmoins, les joueurs de Fabio Grosso ont assuré l’essentiel avec ces trois points, afin de ne pas se faire distancer. Dans ce début de saison catastrophique, les Lyonnais ne sont "qu’à" quatre points de la place de barragiste et cinq d’être hors de la zone rouge.

Dans une lutte au maintien, cela ressemble à une montagne, mais l’OL le sait : il lui faudra une série pour se donner de l’air avant la trêve. "Il n’y a pas tant d’écart, mais on se concentre sur nous. Il ne faut pas jouer avec la peur, il faut qu’on joue notre football, avance Kumbedi. On ne regarde pas le classement, car on sait qu’on est derniers. On prend match après match." Un discours qui semble bateau, mais tellement vrai aujourd’hui tant Lyon n'a pas de vision à long terme.