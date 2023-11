À 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" s'est lancée sur le débriefing de la septième défaite de l’OL en championnat contre Lille. L'équipe de TKYDG est revenue sur les choix de Grosso pendant la rencontre, mais aussi les rumeurs de départs d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en janvier.

Après une semaine dernière placée sous le signe de la préparation physique avec Alexandre Dellal, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue ce lundi à une formule bien plus classique et malheureusement bien moins optimiste que celle qui avait suivi la victoire à Rennes. À partir de 19h, l’équipe de TKYDG, qui était accompagnée par le journaliste Eliseo Mucciante, a décrypté pour la septième fois de la saison une défaite lyonnaise.

Dimanche, les joueurs de Fabio Grosso se sont en effet inclinés face à Lille et restent plus que jamais lanterne rouge du championnat. En revenant sur cette défaite, l’équipe de TKYDG a surtout fait un focus sur l’entraîneur italien. Ce dernier a encore une fois fait pas mal de changements que ce soit dans sa composition de départ ou en cours de match. Des choix qui ont surpris et qui font se demander si Grosso est vraiment l’homme de la situation ?

Qui pour sauver le navire lyonnais ?

Un départ peut-il déjà être envisagé seulement trois mois après son arrivée ? John Textor a réitéré sa confiance envers son coach suite aux rumeurs Jorge Sampaoli mais l’opération maintien, qui peut bien réussir à relever la barre d’un bateau qui coule ? Faut-il un changement d’entraîneur ? Une direction bien plus présente ? Ou tout simplement de nouveaux joueurs face à un effectif qui semble aujourd’hui limité ?

C’est la question qui s’est posée dans le deuxième thème de l’émission et qui a été une parfaite transition vers le thème et dernier sujet de l’émission en rapport avec le mercato. Entre performances individuelles en dedans et coût financier important, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pourraient ne pas être retenus durant l’hiver en cas d’offres intéressantes venues des pays du Golfe. À l’heure de jouer le maintien, se débarrasser de deux joueurs expérimentés est-il vraiment une bonne idée et solution ?