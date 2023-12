Ce lundi, à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. L’équipe de TKYDG recevra Nicolas Astruc, fondateur de l’expérience supporters The Fan Kultur.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’OL mais aussi pour votre émission "Tant qu’il y aura des Gones". Ce lundi, vos fidèles serviteurs seront bien présents et parleront malheureusement d’une nouvelle défaite lyonnaise (3-2). Néanmoins, ils reviendront sur la nomination de Pierre Sage comme coach intérimaire et sur les points positifs aperçus durant le match contre Lens samedi. Pour en parler, l’équipe de TKYDG recevra Nicolas Astruc.

Ce dernier n’est autre que le fondateur de l’expérience The Fan Kultur. Grâce à cette plateforme, les supporters, qu’ils soient pour l’OL ou non, peuvent profiter de voyages à travers l’Europe et même l’Argentine pour profiter des ambiances les plus chaudes. Il apportera son regard sur la situation actuelle de l’OL et reviendra très sûrement sur une anecdote qui devrait plaire aux Lyonnais avec sa rencontre avec Lisandro Lopez, légende de l'OL, il y a quelques mois lors d’un voyage en Argentine.