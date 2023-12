OL féminin : une année 2023 parfaite à un match près

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Invaincu sur cette première partie de saison, l’OL féminin a refermé une année 2023 avec un nul à Brann jeudi dernier. Sans l’élimination contre Chelsea en mars dernier, l’année aurait été parfaite pour Sonia Bompastor et ses joueuses.

Il y a toujours un goût amer au moment de reparler de cette rencontre aux grands effets. Quand joueuses et staff parlent de la double confrontation contre Chelsea en mars dernier en Ligue des champions, il y a toujours ce sentiment d’injustice qui prédomine ainsi que celui d’être passé à côté de quelque chose dans cette compétition. Les Londoniennes ou le seul point noir dans cette année 2023 pour l’OL féminin, de quoi rajouter un peu plus ce goût amer dans la bouche.

Jeudi dernier, les Fenottes ont refermé un nouveau chapitre sur la pelouse de Brann en Norvège. Dans le froid scandinave, les joueuses de Sonia Bompastor ont terminé leur première partie de saison non pas avec un sans-faute avec ce nul 2-2 concédé à la dernière minute, mais presque avec 15 victoires en 16 matchs. Un sacré exploit qui vient conclure une année civile toute aussi incroyable dans les statistiques.

31 victoires en 34 matchs

En effet, entre la deuxième partie de saison dernière et les six derniers mois, l’OL n’a perdu qu’à une seule reprise. C’était à domicile contre Chelsea pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. Le seul accro dans cette année, même si la victoire après prolongations à Stamford Bridge et l’élimination qui est allée avec ont tout autant le goût d’un revers, voire plus.

Au total, ce sont 31 victoires en 34 matchs disputés en 2023, avec un nul dans le temps réglementaire contre Reims en Coupe de France (qualification aux tirs au but), la défaite contre Chelsea au Parc OL et ce dernier partage des points à Bergen. La machine infernale lyonnaise a bien été au rendez-vous. Il ne lui a manqué qu’un brin de réussite supplémentaire pour que cette année 2023 passe de franche réussite avec un titre de championne, une Coupe de France et un Trophée des championnes à exceptionnelle.