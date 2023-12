Cible de l’OL l’été dernier, Guido Rodriguez l’est toujours cet hiver. Mais comme il y a quelques mois, le milieu argentin est toujours en pourparlers avec le Betis Séville pour prolonger.

Il a beau avoir été éconduit il y a quelques mois, l’OL n’est pas forcément rancunier. Pourtant, l’issue pourrait bien être la même qu’en août dernier. À la recherche d’un milieu de terrain défensif, le club lyonnais n’a pas oublié Guido Rodriguez. L’Argentin avait écouté les propositions rhodaniennes avant de finalement les repousser pour des raisons personnelles notamment. Il est du même coup resté au Betis Séville malgré une seule année encore sur son contrat.

Face à la situation, le club andalou travaille depuis sur sa prolongation sans qu’elle soit intervenue. De quoi relancer l’intérêt lyonnais pour Guido Rodriguez cet hiver. Car, en un peu moins de six mois, les problèmes de l’OL dans l’entrejeu n’ont pas été réglés et un renfort ne serait pas de trop derrière la doublette Tolisso - Caqueret.

Les prochains jours décisifs dans ce dossier ?

Les contacts ont donc de nouveau été relancés avec l’entourage du joueur malgré sa blessure comme l’a indiqué récemment L’Équipe. Toutefois, à en croire le président du Betis, un départ de Rodriguez en janvier n’est pas à l’ordre du jour. Mais les positions pourraient rapidement évoluer dans un sens comme dans l’autre. "Tout d’abord, je lui souhaite un prompt rétablissement, nous avons besoin de lui (il a été victime d'une fracture du péroné distal de la jambe droite, ndlr). Nous voulons toujours le renouveler, cela n’a pas changé, et nous maintenons l’offre que nous lui avons faite. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un rapprochement et nous saurons s’il y a plus de chances qu’il reste ou non." Enfin la fumée blanche pour l’OL ?