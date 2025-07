OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok

Olympique-et-Lyonnais est désormais présent sur TikTok. Retrouvez l'actualité de l'OL à travers des extraits, mais aussi ceux de notre émission autour de l'actualité de l'OL, "Tant qu’il y aura des Gones".

Ce lundi, les joueurs de l'OL sont de retour à Décines pour commencer la préparation estivale. En plus de suivre ce premier rassemblement sur le site d'Olympique-et-Lyonnais, il est également possible de visionner des vidéos du rendez-vous sur TikTok. En effet, depuis plusieurs semaines, l'actualité de votre club se retrouve de plus sur ce réseau social. Vidéos, extraits de votre émission "Tant qu'il y aura des Gones", de retour à la rentrée, ou tout simplement suivi du quotidien de l'OL, les supporters lyonnais ont une nouvelle façon de suivre les péripéties rhodaniennes.

Par ailleurs, Olympique-et-Lyonnais est aussi présent sur d’autres réseaux sociaux. Parmi eux, LinkedIn ou encore Facebook. Vous pourrez y suivre toute l’actualité rhodanienne. Notre compte X rassemble lui les articles menant vers notre site internet. Un lien est d’ailleurs disponible sur chacun de nos réseaux sociaux.