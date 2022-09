Monaco - OL : Corentin Tolisso va retrouver le onze

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le visage de l’OL ayant changé lors de son entrée à Lorient, Corentin Tolisso va retrouver une place de titulaire à Monaco. Avec les deux chocs à venir, le milieu devrait enchaîner, reste à savoir si en sentinelle ou relayeur.

Il y a beau y avoir des précautions prises à son sujet, les rendez-vous à venir ont fait que le staff de l’OL a pris ses dispositions face à Lorient. En le laissant sur le banc au coup d’envoi en Bretagne, Peter Bosz avait très certainement anticipé une titularisation de Corentin Tolisso face à Monaco. La prestation du milieu aligné mercredi a dû renforcer son idée, bien qu’il aurait certainement préféré ne pas faire entrer son numéro 88 dès la pause. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais a pu voir que le visage de son équipe avait changé en même temps que Tolisso prenait les commandes de l’entrejeu de l’OL.

Confiance maintenue à Thiago Mendes

Ce dimanche soir (20h45) à Monaco, l’ancien du Bayern Munich va retrouver une place de titulaire, très certainement en lieu et place de Johann Lepenant qu’il avait suppléé en Bretagne. L’alternance entre les deux joueurs devrait se poursuivre même si les chocs contre les Monégasques et le PSG pourraient pousser Bosz à miser avant tout sur l’expérience de Tolisso ainsi qu’à une base plus solide dans l’entrejeu. Dans ce cas là, ce serait Romain Faivre, sorti dès la pause à Lorient qui en ferait les frais. Si le 4-2-3-1 de la deuxième période a donné satisfaction avec le duo Dembélé - Lacazette aux avants-postes, l’heure serait malgré tout au maintien du 4-3-3 utilisé depuis le début de la saison. Avec la présence de Sinaly Diomandé avec la réserve samedi, ce qui était attendu est désormais acté. Malgré ses erreurs à Lorient, Thiago Mendes garde la confiance de son coach et pourra se rattraper, quatre jours après ses bévues.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Faivre (ou Lepenant) - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi