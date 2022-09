Monaco - OL : revanchards, les Lyonnais sont attendus au rebond

Défait à Lorient, l’OL veut relever la tête à Monaco. Face à un concurrent direct, les Lyonnais doivent se faire pardonner et montrer leur potentiel à l’extérieur.

Les semaines, les mois voire les années passent et le constat est finalement toujours le même. A Lyon, il y a cette capacité à ne pas répondre aux attentes quand les regards sont fixés et que des éléments de réponse sont attendus. A Lorient, les observateurs voulaient savoir. Savoir si ce début de saison réussi n’était bien qu’un trompe l’oeil avec des adversaires peu coriaces ou si, comme espéré par les déclarations des uns et des autres, il y avait un vrai changement dans la mentalité lyonnaise. Il n’a fallu qu’une demi-heure pour se voir confirmer que rien n’a changé à l’OL.

Tout est séduisant sur le papier ou dans les discours mais à l’heure de le prouver sur le terrain, c’est une toute autre histoire. Et sans leur faire injure, ce n’était que Lorient en face. Si cette défaite bretonne peut n’être qu’une erreur de parcours, l’enchaînement Monaco - PSG - Lens qui suit a créé un vent de panique. Du moins à l’extérieur du groupe. "L’état d’esprit est bon, ce n’est pas une défaite qui va tout remettre en cause, a assuré Romain Faivre, vendredi. C’est sur que cette défaite nous fait mal. les matchs s’enchaînent vite avec une confrontation ouverte. A nous de faire le travail."

L'OL aime les grosses affiches

Les derniers exercices de l’OL ont appris à ne pas se fier à ce qui pouvait être dit. Pourtant, ce match contre Monaco arrive peut-être au meilleur des moments. Avec cette défaite à Lorient, le club lyonnais a grillé son joker d’avant-trêve et bien plus que le PSG, c’est sur le Rocher que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont attendus. Dos au mur après leur première mi-temps ratée face aux Merlus, les Lyonnais ont une revanche à prendre. Pour eux mais aussi pour tout l’environnement lyonnais qui montre depuis trois mois qu’il a gardé de l'espoir dans ce groupe malgré la saison passée.

"Monaco, c’est parfait, c’est un gros match. C’est à nous de gagner dimanche pour montrer qu’on peut le faire. On est tous des professionnels, a poursuivi l’ancien Brestois. On vient de perdre à Lorient donc il faut être revanchards. Il faut prouver qu’on est une grande équipe et ne pas enchaîner deux mauvais résultats. Il faut faire comme face à Angers, il faut être solide défensivement, marquer beaucoup de buts."

Sur le Rocher, ce sera bien évidemment une autre paire de manches que face à Angers. Entre un concurrent direct pour l’Europe et un club qui lutte pour le maintien, le différentiel est réel. Seulement, la tactique proposée par les Monégasques "avec un jeu plus ouvert" correspond bien plus à ce qui peut faire la force de l’OL. Auxerre et Angers ont tenté de se montrer pressant, ils se sont faits punir derrière. Mais l’OL peut-il vraiment transposer ses bonnes dispositions du Parc OL à l’extérieur ? C’est une vraie question.

Moins de paroles et plus d'actes

Avec que six victoires en 21 matchs loins des bases, le club lyonnais n’est pas vraiment conquérant sous l’ère Bosz. A l’inverse, il n’a jamais enchaîné deux défaites de suite en championnat que ce soit avec le Néerlandais ou avec Rudi Garcia. Le match de ce dimanche donnera certainement un avis plus clair mais l’OL reste encore une équipe à réaction surtout à l’extérieur. "Ca ne doit pas être nécessaire de piquer. Si tu es professionnel, ça doit venir de toi même cette faim de gagner, a regretté Peter Bosz. Mais en même temps, le groupe est jeune donc il faut piquer par moment c’est vrai."

Face à Monaco, l’OL se doit d’avoir un esprit revanchard. Pour se faire, l’entraîneur lyonnais devrait faire confiance à ceux qui ont pourtant déçu. En le défendant depuis quatre jours, Bosz a envoyé un signal avec Thiago Mendes. Il ne va pas tout chambouler et il le prouve depuis plus d'un an. Comme l’a répété le coach, "ça arrive de perdre des matchs, ça ne veut pas dire que tu as perdu le championnat." Il n’a pas tord car c’est bien à la fin du bal qu’on paye les musiciens mais en s’entêtant et en essayant de garder confiance en ses joueurs, Peter Bosz se met aussi sur le gril. Sur le chemin escarpé du Rocher, le moindre faux pas est interdit, sinon gare à la chute.