Après trois journées, les U19 de l’OL n’ont toujours pas gouté à la victoire. Les joueurs d’Eric Hély vont tenter d’y remédier dimanche face à Clermont, à Meyzieu (15h).

La succession est difficile et Eric Hély s’en doutait. Avec la génération précédente vainqueure de la Coupe Gambardella ainsi qu’une première place lors de la phase régulière U19, l’attente était forcément grande pour celle de 2005, plutôt à son avantage chez les U17 la saison dernière. La marche est encore haute et l’apprentissage poursuit son cours. Néanmoins, l’attente d’une victoire commence à se faire longue.

Après trois journées du championnat U19, les jeunes pousses lyonnaises bloquent au moment de s’imposer. Avec deux défaites et un nul depuis le début de la saison, l’OL va tenter de vaincre le signe indien à domicile contre Clermont, dimanche (15h). Après avoir mené 2-1 contre Auxerre pour ensuite s’incliner la semaine dernière, les Lyonnais ne veulent pas rééditer pareille mésaventure contre une formation pas au mieux non plus. Les voisins clermontois n’ont pas gagné encore et restent sur deux nuls de suite.