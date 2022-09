OL : Sinaly Diomandé offre la victoire à la réserve contre Aubagne

Redescendu en réserve pour reprendre du rythme, Sinaly Diomandé s’est distingué. Le défenseur a inscrit l’unique but dans la victoire de l’OL contre Aubagne (1-0).

Deux de suite ! Après avoir enfin débloqué son compteur victoire la semaine dernière contre Lyon-La Duchère, l’OL a confirmé (1-0) samedi à domicile contre Aubagne. Après deux défaites en deux journées, la réserve a inversé la tendance avec un deuxième succès de suite. Une bonne nouvelle pour Gueïda Fofana et ses joueurs après des débuts compliqués même si tout n’est pas encore parfait. S’ils ont gagné, les Lyonnais ont encore de grosses difficultés à se montrer dangereux offensivement.

El Arouch passeur décisif

Face au club des Bouches-du-Rhône, l’OL a pu compter sur les renforts de Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi pour solidifier la défense. Avec un premier clean-sheet, l’objectif a été rempli mais Diomandé ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Redescendu d’un étage pour retrouver du rythme, le défenseur ivoirien s’est distingué offensivement. En reprenant un corner de Mohamed El Arouch, il a inscrit l’unique but de la partie et surtout gagner en confiance. De son côté, Kumbedi a répondu présent avant de sortir à l’heure de jeu suite à une béquille, finalement sans gravité.