L'inarrêtable Liana Joseph a encore été buteuse dans la victoire de l'équipe de France face à la Pologne. Les Françaises enchainent avec un deuxième succès de rangs dans cet Euro U17.

L'Euro U17 continuait ce mercredi pour les quatre Fenottes championnes de France avec les U19 de l'Olympique lyonnais. Après la victoire face à la Suède (3-0), c'est la Pologne qui s'est dressée devant les joueuses de Peggy Provost. Et comme contre les Nordiques, c'est un nouveau 3-0 qui a été infligé.

Titularisée au poste d'avant-centre, la jeune Liana Joseph (OL) a une nouvelle fois fait parler son talent. À la 34e minute, la jeune buteuse de 16 ans a ouvert le score pour les Bleuettes, et à partir de là, la rencontre est allée à sens unique. Pour rappel, Joseph avait inscrit un quintuplé pour le dernier match de la saison face au PSG.

Maéline Mendy également butueuse

Mais ce n'est pas tout pour les tricolores de l'académie rhodanienne. Maéline Mendy, la capitaine du jour, a délivré une passe décisive et inscrit un but en 87 minutes. La défenseure Wassa Sangare à quant à elle jouée l'entièreté de la rencontre (90 minutes). Julie Swierot (milieu) est rentrée en seconde mi-temps et a ensuite terminé le match. Maintenant place à l'Angleterre pour les U17 de l'équipe de France, samedi à midi, avec en jeu la première place du groupe.