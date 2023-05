OL - Monaco : Clement fait son analyse des Lyonnais

Philippe Clement, entraîneur de Monaco (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Philippe Clement est revenu ce mercredi sur son adversaire du week-end, l'Olympique lyonnais. Il en a profité pour complimenter Alexandre Lacazette.

Avant la rencontre entre sa formation et l'Olympique lyonnais, Philippe Clement (Monaco) a fait part de son ressenti sur la situation de l'OL cette saison. Le coach monégasque estime que les joueurs de Laurent Blanc feront tout pour tenter d'obtenir une qualification européenne et il n'a pas caché sa stupéfaction quant au fait que son futur adversaire ne soit pas mieux classé. "S'il y a une petite possibilité d'accrocher l'Europe, alors ils vont tout faire pour la saisir. C’est une équipe avec beaucoup de qualités. C'est pourquoi, je suis étonné qu’ils ne soient pas plus hauts au classement."

Pourtant, il y a un grand buteur

Après ces déclarations, l'entraîneur belge a fait les louanges de l'avant-centre lyonnais, Alexandre Lacazette. L'homme de 49 ans connait les qualités de l'avant-centre, et pour lui, la présence de cet attaquant sera un bon challenge pour sa défense.

"C’est toujours un grand match là-bas, avec une belle ambiance, et beaucoup de public. Lacazette ? Comme tous ceux qui aiment le foot, je connais sa grande carrière. Il fait encore un grand travail cette saison. Il est impliqué dans 30 buts de Lyon. Ce sera un bon défi pour mes défenseurs, mais je sais qu'ils sont prêts."