Satisfaite du succès en Coupe de France samedi (2-1), Sonia Bompastor s'apprête à retrouver le PSG dimanche en D1. L'entraîneure de l'OL est déterminée à battre son rival afin de s'adjuger le titre, en y ajoutant si possible un jeu plus léché.

L'OL a déjà assuré une bonne chose en gagnant la Coupe de France samedi (2-1). Il ne terminera pas la saison sans titre. Mais l'appétit des joueuses et de Sonia Bompastor est loin d'être rassasié et dimanche, elles auront l'occasion de glaner un nouveau trophée en battant le PSG à l'extérieur (21 heures). Remporter la D1 passera par un succès, même si un match nul ne serait pas une mauvaise opération. Devant la presse mercredi, l'entraîneure lyonnaise a fait preuve d'exigence, appelant son groupe à rester concentré sur cet objectif.

Dans un contexte particulier (départ de Jean-Michel Aulas, changement d'actionnaire), comment réagit le groupe ?

"Il se passe beaucoup de choses au club mais pour nous, ce n'est déjà plus nouveau, même si c'est récent. Avant la finale de Coupe de France, le contexte était déjà celui-là. Notre métier est de rester concentrées sur le sportif, on est focalisées sur la performance. Là, on doit jouer la finale du championnat, avec une bonne rivalité contre une équipe revancharde qui aura envie de nous battre. On a un titre à aller chercher, il faut se concentrer là-dessus pour bien terminer la saison."

"On veut prendre l'ascendant"

N'existe-t-il pas un risque que les joueuses s'éparpillent ?

"Globalement, je suis satisfaite, bien sûr, même si autour de la finale, il y a eu beaucoup d'émotions avec la présence de Jean-Michel Aulas et un aspect affectif tout à fait logique. Mais les filles sont des compétitrices expérimentées, elles veulent finir la saison de la plus belle des manières, glaner un deuxième trophée. En gagnant la Coupe, ça nous permet de préparer ce match de D1 de manière plus sereine, avec de la confiance, tout en capitalisant sur ce qu'on a bien fait. Il est important de bien analyser la partie de samedi dernier et d'en tirer les bons enseignements. On veut prendre l'ascendant."

Par rapport à la victoire contre Paris samedi, qu'en retenez-vous ?

"On a fait de bonnes choses, mais nous avons des axes d'amélioration et de progression. Nous travaillons sur l'animation offensive et défensive afin de se donner un maximum de chances lors de la préparation. De par mon parcours, je m'attache beaucoup au contenu et j'aimerais qu'on puisse proposer plus de jeu."

"Il y aura peu de surprises"

Sur la proximité des deux équipes qui se connaissent par cœur

"Nous nous connaissons bien, oui, même nous, les entraîneurs (Gérard Prêcheur pour le PSG), on se connaît, donc il y aura peu de surprises. Ce genre de rencontre se joue souvent sur des détails, être au meilleur de sa forme individuellement et collectivement par exemple. L'efficacité sera également primordiale."

Les supporteurs ultras du PSG pourraient ne pas venir au stade (le CUP a annoncé néanmoins le retour de ses activités mercredi), est-ce une déception ou un avantage ?

"Il faut plutôt le voir comme une déception car c'est l'affiche du championnat. Un choc au Parc des Princes comme ça... L'an dernier, en Ligue des champions, c'était exceptionnel en matière d'ambiance. Pour le foot féminin, on aimerait avoir un stade le plus rempli possible."