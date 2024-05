Corentin Tolisso à l’échauffement avec un match de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant pris neuf points sur douze contre les quatre premiers du championnat, l’OL a fait forte impression le mois dernier. En se déplaçant à Clermont ce dimanche (21h), les Lyonnais ne doivent pas tomber dans l’excès de confiance dans la quête d’un avenir européen.

Comme son adversaire du soir, Clermont aimerait tomber dans quelque chose d’irrationnel ce dimanche à Gabriel Montpied. Lanterne rouge du championnat, les Auvergnats n’ont plus leur destin entre leurs mains, mais une victoire contre l’OL pourrait leur offrir une vraie finale le week-end prochain. À condition que Metz ne gagne pas dans le même temps dans cette 33e journée. Doit-on s’attendre à un Clermont Foot qui va jouer son va-tout ? Pascal Gastien a assuré que non et que ce ne sont pas des boulevards qui se présenteront aux Lyonnais à 21h.

Toutefois, cet enjeu de la dernière chance est clairement un point positif pour l’OL. Ce dernier ne fera pas face à un bloc resserré, même si les qualités sur coups de pieds arrêtés vont certainement pousser le CF63 à faire le dos rond pendant le premier quart d’heure pour éviter la tempête. Pierre Sage espère lui au contraire emballer rapidement cette rencontre. "Si on arrive à ouvrir la marque très rapidement, ça peut influencer leur manière de gérer ce match. Dans le sprint final, l’évolution du score a un vrai rôle psychologique, donc autant éviter de se mettre en mauvaise posture."

Gagner pour continuer d'y croire

Avec cette fin de phrase, l’entraîneur lyonnais cible bien évidemment tous les retournements de situations vécus ces dernières semaines et qui ont fait plonger la formation lyonnaise dans l’irrationnel. Seulement, contre Clermont, courir après le score ne sera paradoxalement bien moins aisé que face à Monaco, Brest ou Lille. Le staff lyonnais veut éviter ce cas de figure et a bien insisté dessus durant toute la semaine de travail. Après avoir pris neuf points sur douze contre le Top 4 de Ligue 1, l’OL ne doit pas se croire arrivé, car il n’a malgré tout pas son destin entre les mains. "Malgré ces bons résultats, nous abordons les matchs sans excès de confiance. Nous avons un job à faire, c’est de gagner les deux prochains matchs de Ligue 1 et de retrouver l’Europe, a assuré Ainsley Maitland-Niles. Nous sommes focalisés uniquement sur la victoire."

Signer deux victoires sur les deux derniers matchs n’assurerait pas une place en Europe la saison prochaine. Il est donc hors de question de prendre ce déplacement à Clermont à la légère. "Ils ont une dernière chance de pouvoir être barragistes, ils ont leur coach qui les coachera pour la dernière fois à domicile. On est dans une double gestion d’une finale et d’un spot pour l’Europe, donc ça crée un contexte particulier, a poursuivi Sage. J’ai l’espoir et j’aurai le discours pour que ces éléments soient vecteurs de motivation plutôt que de choses qu’on néglige." La performance lyonnaise sera forcément scrutée, alors que le onze lyonnais pourrait logiquement être bouleversé.

Aux habituels remplaçants de répondre présents

Comme décrit par le coach, le club est aujourd’hui "coincé" dans la double optique d’un sprint européen et d’une finale de Coupe de France. Clermont représente un obstacle à passer aussi bien sur le plan comptable que dans la gestion du groupe. Avec sept joueurs sous le coup d’une suspension contre le PSG, l’OL doit faire attention. S’il ne regrette pas de ne pas avoir plus anticipé, Pierre Sage sait que cette gestion des cartons peut influencer la prestation de son groupe. Jouer sans Lacazette, Benrahma ou encore Nuamah d'entrée de jeu est forcément différent que de jouer avec. Mais ne vaut-il pas mieux laisser six joueurs titulaires au frais contre le dernier de Ligue 1 et lancer les habituels remplaçants ?

L’entraîneur n’a pas souhaité faire de hiérarchisation entre les différentes compétitions, mais l’impact des entrants lors des derniers matchs devrait le pousser à leur faire confiance. Cela ressemble bien à la ligne de conduite que s’est fixée Pierre Sage depuis le début. "C’est une menace qui peut perturber le vestiaire, mais ça peut également le dynamiser, ce sont deux extrêmes qui se rencontrent, et je mise sur le deuxième." S’étant donné la possibilité de jouer son va-tout dans la course à l’Europe après trois victoires sur quatre contre les cadors du championnat, l’OL ne doit pas tomber dans le piège ce dimanche. Après autant de sacrifices et d’efforts, il serait dommage de tout gâcher par un simple excès de confiance.