OL: "Merci coach", l’hommage de supporters à Sage à New-York

À l’initiative de quelques supporters de l’OL présents à New-York, un portrait de Pierre Sage s’est affiché en grand du côté de Times Square. Une façon de remercier le coach pour les travaux effectués depuis six mois.

L’initiative avait prêté à sourire, mais a connu un vrai succès. Comme annoncé sur Olympique-et-Lyonnais samedi, des supporters de l’OL ont eu la bonne idée de rendre hommage à Pierre Sage en plein milieu de New-York. Profitant d’une opération marketing à la mode en ce moment, les Lyonnais présents dans la Big Apple ont payé quelques dollars pour pouvoir voir l’entraîneur de l’OL s’afficher en grand sur l’un des écrans publicitaires de Times Square. Grâce à l’aide d’une graphiste également fan du club lyonnais, une photo de Pierre Sage a donc été projetée pendant quinze secondes à New-York.

Six mois presque historiques

Pas un simple coup de folie de la part de ces supporters, mais bien l’occasion de remercier le natif de Lons-le-Saunier de tout le positif qu’il a pu apporter à l’OL depuis sa prise de fonction. La légende en dessous du montage est d’ailleurs lourde de sens : "Il nous a déterrés, puis fait rêver !". En six mois, Pierre Sage a conquis les cœurs, il ne manque plus qu’une qualification européenne et / ou une finale de Coupe de France gagnée le 25 mai pour définitivement entrer dans l’histoire.