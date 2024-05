L’OL attaque la première de "ses trois finales" contre Reims

Les joueuses de l’OL fêtant le but de Selma Bacha contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sous le soleil de Décines, l’OL accueille ce dimanche (17h) le Stade de Reims en demi-finale des play-offs. Pour ce premier rendez-vous dans ce nouveau schéma, les Lyonnaises ont une marge de manœuvre limitée.

En se voyant refuser la volonté de jouer le samedi plutôt que le dimanche, l’OL a au moins pu voir ce qui l’attendait dans cette nouvelle formule que sont les play-offs. Samedi, le PSG a eu toutes les peines du monde à se débarrasser du Paris FC et a dû attendre la séance des tirs au but pour se qualifier pour la finale du championnat. Les Parisiennes attendent désormais de savoir qui de l’OL ou de Reims sera son adversaire pour le titre. Quand Jocelyn Prêcheur a fustigé la stratégie du Paris FC de jouer bloc bas, Sonia Bompastor ne se fait pas d'illusions.

Ce dimanche, la physionomie du match sera semblable, même si Reims a souvent montré une volonté de jouer malgré des dispositifs sur le papier offensif. Entre Fleury et le club champenois, l’OL a peut-être hérité du meilleur adversaire pour voir un match plaisant. "Félicitations à Amandine (Miquel) pour la qualification de son équipe en playoffs. On aurait pu penser que Montpellier et Fleury étaient plus armés en termes d’effectif, donc bravo à elle et à ses joueuses."

"Ne pas penser à la Ligue des champions"

Toutefois, les coéquipières de Wendie Renard veulent avant tout assurer leur place en finale, après avoir compté 26 points d’avance sur leur adversaire du jour en saison régulière. C’est tout le paradoxe de ces play-offs, mais le faux-pas interdit ce dimanche face au public lyonnais. L’affluence sera d’ailleurs très loin de celle observée lors de la demie aller de Ligue des champions contre le PSG. Cependant, l’enjeu sera tout aussi important, car en plus de pouvoir rester en lice pour un 17e sacre en D1 de son histoire, l’OL peut aussi assurer sa présence en Ligue des champions la saison prochaine.

C’est une autre particularité de ce nouveau format, mais cela permet au moins aux Lyonnaises d’être dans le vif du sujet et de ne pas prendre ce rendez-vous contre Reims à la légère. Car, malgré le côté aléatoire de la chose, l’OL n’a plus que trois matchs à jouer cette saison. Trois finales pour Sonia Bompastor qui veut prendre les étapes les unes après les autres. "L’une des erreurs à ne pas commettre, c’est de penser à la finale de la Ligue des champions. On n’y est pas encore. D’abord, il y a cette demi-finale de playoffs. Et pour jouer une finale de playoffs, il faut déjà gagner dimanche."