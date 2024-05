OL - Strasbourg : Cherki préféré à Nuamah sur l’aile droite

Ayant de nouveau tout son groupe à sa disposition, Pierre Sage n’a pas hésité longtemps pour aligner sa grosse équipe pour OL - Strasbourg. Néanmoins, Rayan Cherki enchaîne une deuxième titularisation de suite, en lieu et place d’Ernest Nuamah.

Conscient de l’enjeu du match, le public lyonnais est arrivé tôt au stade ce dimanche à Décines. Frustrés depuis deux saisons de ne pas goûter à la coupe d’Europe, les supporters de l’OL veulent faire monter la température afin que les joueurs de Pierre Sage prennent conscience de l’importance de cette soirée dominicale. Ils n’ont surement pas besoin de ça, mais c’est un plus qui ne sera pas négligeable au moment d’affronter Strasbourg. Pour cet ultime rendez-vous de la saison, l’OL s’avance avec un groupe au complet, hormis la blessure de Johann Lepenant. Qui dit effectif sans blessure et sans suspension, dit également un onze sans vraiment de surprise. Après avoir largement fait tourner à Clermont, Sage revient à du très classique dans son 4-1-4-1 avec le retour des traditionnels titulaires. Enfin, pas tous.

Mata plutôt que Maitland-Niles

En effet, décisif en Auvergne, Rayan Cherki enchaîne une deuxième titularisation de suite et occupera le côté droit de l’attaque. L’international Espoirs est préféré à Ernest Nuamah. L’autre interrogation concernait aussi le côté droit de la défense. Qui de Clinton Mata ou Ainsley Maitland-Niles allait être aligné contre Strasbourg ? La réponse est plus angolaise qu’anglaise puisque c’est l’ancien d’Arsenal prend place sur le banc suite au bon match du Bruxellois à Clermont. Pour le reste, on retrouve du classique avec Corentin Tolisso qui retrouve sa place dans l’entrejeu aux côtés de Maxence Caqueret et Nemanja Matic.

La composition de l’OL contre Strasbourg : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette (cap), Benrahma