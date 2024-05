Avec Sage, Cherki apprend à gérer la frustration à l'OL

Devenu un remplaçant de luxe ces dernières semaines, Rayan Cherki se montre malgré tout décisif. Sous le management de Pierre Sage, le joueur offensif tente, tant bien que mal, de gérer une frustration personnelle, mais aussi collective.

C’est tout le paradoxe avec lui. À la lecture de ses statistiques individuelles, il est parmi ce qui se fait de mieux dans l’élite française. Considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1, Rayan Cherki se place au même niveau que Zhegrova ou d’un Romain Del Castillo, deux joueurs nommés parmi les meilleurs joueurs de la saison suivant les cérémonies. Pourtant, aucune trace de joueur offensif de l’OL, si ce n’est chez les espoirs, catégorie dans laquelle il semble nommé depuis des années désormais. Car oui, il a beau être le joueur frisson de l’effectif lyonnais, Cherki n’en reste pas moins un remplaçant qui a pour objectif de dynamiter les rencontres de l’OL en entrant pendant des demi-heures par-ci, par-là.

On est loin du titulaire de la saison dernière et pourtant ce nouveau rôle de joker de luxe lui sied plutôt bien. Auteur de trois buts et cinq passes en 2024, l’international Espoir parait avoir apprivoisé un costume qu’il ne s’imaginait sûrement pas porté. Cependant, Pierre Sage a réussi à trouver la parade pour lui faire accepter cette situation. "Comment on gère un joueur comme Rayan Cherki ? On le gère de manière singulière, parce que c’est un très grand talent et donc il a aussi une relation au jeu et une exigence vis-à-vis des autres qui sont assez élevées, a déclaré le coach lors de son passage à "Tant qu'il y aura des Gones". Cela peut créer parfois des conflits, entre guillemets."

Encore et toujours des gestes intempestifs...

À Clermont, Cherki a profité du large turnover effectué par son entraîneur pour retrouver une place de titulaire, la troisième seulement en 2024 en championnat. Cela rend encore un peu plus impressionnantes ses statistiques depuis le début de l’année civile avec un temps de jeu réduit. En Auvergne, tout n’a pas été parfait, loin de là. Toutefois, Rayan Cherki a été le seul à apporter une petite étincelle offensive du côté de l’OL. D’abord, sur un festival individuel conclu par une frappe lourde venue s’écraser sur le poteau clermontois (6e). Puis en faisant encore la différence balle au pied avant de servir en retrait Orel Mangala pour l’unique but de la rencontre.

Le Belge a tenu à souligner "le magnifique ballon" de son partenaire dont le match a été à l’image de sa carrière. De très belles fulgurances, mais aussi des trous d’air et de la frustration à peine cachée. Un mal qui touche le jeune Lyonnais depuis ses débuts et que Pierre Sage a bien ciblé. "À la mi-temps contre Clermont, je lui ai demandé de se recentrer sur ce qu’il avait à faire et pas sur ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas. Il est capable de le faire, mais je pense que c’est parfois difficile pour lui, car on l’a emmené très très loin en frustration et par moment, on aurait pu le mettre en danger dans son fonctionnement au quotidien."

Le staff et le vestiaire cherchent à l'accompagner

Porté aux nues très rapidement dans sa jeunesse et vu comme le grand talent de l’Académie, Rayan Cherki a souvent vu les autres jouer pour lui plutôt que l’inverse. Avec Pierre Sage, la notion de collectif a plus que jamais pris le dessus sur l’individuel et du haut de ses 20 ans, le numéro 18 lyonnais continue son apprentissage. Il y a toujours des gestes de frustration ou de mécontentement à l’image de la relation coupée sur la pelouse de Gabriel Montpied dimanche dernier avec Orban, mais Sage affirme que le staff et le joueur "ont réussi à trouver un équilibre qui peut éviter des conflits, entre guillemets, vis-à-vis de ses coéquipiers et il s’y retrouve." La non-sélection initiale en Espoirs semble aussi avoir fait son petit électrochoc en vue des Jeux Olympiques.

Sur cet aspect-là, l’apport de Jamal Alioui est incontestable puisque l’adjoint, très dans l’émotion et pas vraiment la langue dans sa poche, joue un vrai rôle d’accompagnant avec Cherki. Tout comme Alexandre Lacazette, qui, d’après son entourage, a "pris à cœur ce rôle de grand-frère" avec son cadet depuis son retour à l’OL. Mener le bâton et la carotte, voilà longtemps que cette recette tente de prendre à Décines pour voir la meilleure version de Rayan Cherki.